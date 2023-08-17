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Профессор КФУ Аухадеев объяснил причину роста числа смерчей в регионах России

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Профессор Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев объяснил, почему в разных регионах России в последнее время увеличилось число смерчей.
Профессор КФУ Аухадеев объяснил причину роста числа смерчей в регионах России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

В России в год фиксируют около 200—300 смерчей.

По словам Аухадеева, из-за увеличения влагосодержания атмосферы и подогрева поверхности земли растёт число мощных кучевых облаков и, соответственно, смерчей, которые образуются благодаря поступлению холодного воздуха на раскалённую поверхность.

«В Татарстане в последние десятилетия часто фиксируют смерчи. Конечно, на метеостанциях они наблюдаются редко, в силу того что это очень локальное явление», — отметил эксперт.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что на северо-востоке европейской территории России в предстоящие выходные ожидается резкое похолодание.

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