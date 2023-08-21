Синоптик Позднякова: погода в Москве на неделе будет прохладной и дождливой
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Во вторник и среду, 22 и 23 августа, в столице будет облачно с прояснениями, ночью и днём местами кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы — +12...+14 °С, днём — +17…+19 °С, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».
В четверг ночью прогнозируется до +10…+12 °С, днём — +15...+18 °С, местами кратковременный дождь.
В пятницу дневная температура будет в пределах +16...+21 °С, местами дожди, заключила Позднякова.
Ранее в Примгидромете предупредили жителей Приморского края, что в регионе вновь ожидаются паводки.