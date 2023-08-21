Синоптик Позднякова: погода в Москве на неделе будет прохладной и дождливой

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве с понедельника, 21 августа, прогнозируется постепенное понижение температуры и дожди.

Во вторник и среду, 22 и 23 августа, в столице будет облачно с прояснениями, ночью и днём местами кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы — +12...+14 °С, днём — +17…+19 °С, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В четверг ночью прогнозируется до +10…+12 °С, днём — +15...+18 °С, местами кратковременный дождь.

В пятницу дневная температура будет в пределах +16...+21 °С, местами дожди, заключила Позднякова.

Ранее в Примгидромете предупредили жителей Приморского края, что в регионе вновь ожидаются паводки.