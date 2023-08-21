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Климатолог Кокорин объяснил рост числа смерчей в России глобальным потеплением

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Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России число ураганов и торнадо растёт на фоне глобального потепления. По его словам, этот факт подтвердили учёные.
Климатолог Кокорин объяснил рост числа смерчей в России глобальным потеплением
  • Gettyimages.ru
  • © Warren Faidley

Количество смерчей увеличивается, как и количество торнадо, сообщил эксперт в разговоре с URA.RU.

«Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растёт ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта», — уточнил Кокорин.

По его словам, сильный прогрев поверхности земли способствует возникновению смерчей. А вследствие более активного перемещения воздушных масс выпадают обильные осадки и возникают ураганные ветра.

«Мы будем надеяться, что это стабилизируется к концу века. Глобальное потепление тоже. Да, это усилится, но не в десять раз, а раза в три», — заключил климатолог.

Ранее профессор Казанского федерального университета Тимур Аухадеев объяснил, почему в разных регионах России в последнее время увеличилось число смерчей.

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