МЧС выпустило предупреждение о дожде с грозой в эти выходные в Москве

В МЧС Москвы опубликовали предупреждение, что в столице в эти выходные ожидаются дождь и местами гроза.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам проявлять осторожность на улице и избегать деревьев и неустойчивых конструкций.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе в столичном регионе, сентябрь будет прохладным, с дневными температурами в пределах +13…+18 °С.