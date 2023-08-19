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МЧС выпустило предупреждение о дожде с грозой в эти выходные в Москве

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В МЧС Москвы опубликовали предупреждение, что в столице в эти выходные ожидаются дождь и местами гроза.
МЧС выпустило предупреждение о дожде с грозой в эти выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам проявлять осторожность на улице и избегать деревьев и неустойчивых конструкций.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе в столичном регионе, сентябрь будет прохладным, с дневными температурами в пределах +13…+18 °С.

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