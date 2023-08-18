В Оренбурге 25 августа состоится открытие кинофестиваля «Восток & Запад»
Об этом сообщает RIA56.
Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко также рассказала, что на открытии кинофестиваля выступит группа UMA2RMAN.
Кроме того, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» все кинопоказы пройдут бесплатно.
Мероприятия фестиваля и кинопоказы также состоятся в Соль-Илецке и Бузулукском бору.
Ранее сообщалось, что фестиваль откроет фильм «Легенда о самбо» режиссёра Андрея Богатырёва.