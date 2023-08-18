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В Оренбурге 25 августа состоится открытие кинофестиваля «Восток & Запад»

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В Оренбурге 25 августа состоится открытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в СКК «Оренбуржье».

Об этом сообщает RIA56.

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко также рассказала, что на открытии кинофестиваля выступит группа UMA2RMAN.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» все кинопоказы пройдут бесплатно.

Мероприятия фестиваля и кинопоказы также состоятся в Соль-Илецке и Бузулукском бору.

Ранее сообщалось, что фестиваль откроет фильм «Легенда о самбо» режиссёра Андрея Богатырёва.

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