В Оренбурге 25 августа состоится открытие кинофестиваля «Восток & Запад»

В Оренбурге 25 августа состоится открытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в СКК «Оренбуржье».

Об этом сообщает RIA56.

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко также рассказала, что на открытии кинофестиваля выступит группа UMA2RMAN.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» все кинопоказы пройдут бесплатно.

Мероприятия фестиваля и кинопоказы также состоятся в Соль-Илецке и Бузулукском бору.

Ранее сообщалось, что фестиваль откроет фильм «Легенда о самбо» режиссёра Андрея Богатырёва.