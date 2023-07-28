Фестиваль «Восток&Запад» откроет фильм «Легенда о самбо» Андрея Богатырёва

XVI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области откроет фильм «Легенда о самбо» режиссёра Андрея Богатырёва.

Об этом сообщает RIA56.

«Легенду о самбо» можно будет посмотреть 25 августа в кинотеатре «Космос» в Оренбурге и в Центре культурного развития Соль-Илецка.

Как отмечается, ещё один фильм Богатырёва — военная драма «Красный призрак» — стал лучшим в российской программе кинофестиваля в 2021 году.

Ранее сообщалось, что на Венецианском кинофестивале покажут режиссёрскую версию фильма «Андрей Рублёв», восстановленную в Италии международным фондом Андрея Тарковского с его личной копии.