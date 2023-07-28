Фестиваль «Восток&Запад» откроет фильм «Легенда о самбо» Андрея Богатырёва
- Gettyimages.ru
- © Ghislain & Marie David de Lossy
Об этом сообщает RIA56.
«Легенду о самбо» можно будет посмотреть 25 августа в кинотеатре «Космос» в Оренбурге и в Центре культурного развития Соль-Илецка.
Как отмечается, ещё один фильм Богатырёва — военная драма «Красный призрак» — стал лучшим в российской программе кинофестиваля в 2021 году.
Ранее сообщалось, что на Венецианском кинофестивале покажут режиссёрскую версию фильма «Андрей Рублёв», восстановленную в Италии международным фондом Андрея Тарковского с его личной копии.