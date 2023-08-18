Жителей десяти городов ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага России

Жителей десяти российских городов ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага.

Об этом сообщает пресс-служба VK.

С 20 по 22 августа на улицах десяти городов России появятся инсталляции в виде кубов. Каждый житель сможет с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

Интерактивный проект будет реализован в Астрахани, Волгограде, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове.

Ранее сообщалось, что на платформе VK пройдёт всероссийская физико-техническая контрольная.