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Жителей десяти городов ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага России

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Жителей десяти российских городов ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага.
Жителей десяти городов ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает пресс-служба VK.

С 20 по 22 августа на улицах десяти городов России появятся инсталляции в виде кубов. Каждый житель сможет с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

Интерактивный проект будет реализован в Астрахани, Волгограде, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове.

Ранее сообщалось, что на платформе VK пройдёт всероссийская физико-техническая контрольная.

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