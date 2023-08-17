На платформе VK пройдёт всероссийская физико-техническая контрольная
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Онлайн-контрольная продлится с 28 сентября по 5 октября 2023 года. Все желающие смогут проверить свои знания по четырём предметам: математике, физике, информатике и биологии.
Желающие принять участие в онлайн-контрольной по точным наукам также смогут сделать это на специальных площадках в вузах, школах и культурных центрах, которые откроются по всей России и за её пределами. Для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться.
Торжественное открытие пятой ежегодной контрольной «Выходи решать!» состоится 28 сентября в Москве на крупнейшей киберспортивной площадке страны — «VK Play Арене». В этот день гости смогут написать контрольную, послушать лекции от экспертов VK и поучаствовать в конкурсах.
Ранее сообщалось, что бета-версия «VK Видео» стала доступна на iOS.