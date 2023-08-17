На платформе VK пройдёт всероссийская физико-техническая контрольная

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» пройдёт на All Cups — онлайн-платформе VK для проведения онлайн-соревнований, IT-чемпионатов и олимпиад. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Онлайн-контрольная продлится с 28 сентября по 5 октября 2023 года. Все желающие смогут проверить свои знания по четырём предметам: математике, физике, информатике и биологии.

Желающие принять участие в онлайн-контрольной по точным наукам также смогут сделать это на специальных площадках в вузах, школах и культурных центрах, которые откроются по всей России и за её пределами. Для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться.

Торжественное открытие пятой ежегодной контрольной «Выходи решать!» состоится 28 сентября в Москве на крупнейшей киберспортивной площадке страны — «VK Play Арене». В этот день гости смогут написать контрольную, послушать лекции от экспертов VK и поучаствовать в конкурсах.

Ранее сообщалось, что бета-версия «VK Видео» стала доступна на iOS.