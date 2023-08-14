Бета-версия «VK Видео» стала доступна на iOS

Бета-версия платформы «VK Видео» стала доступна на iOS. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что в мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы.

Приложение ранее было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. Полноформатный запуск запланирован на осень 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские пользователи среди всех соцсетей и мессенджеров больше всего времени проводят во «ВКонтакте».