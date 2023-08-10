ВЦИОМ: российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех соцсетей и мессенджеров

Российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех соцсетей и мессенджеров. Как сообщает пресс-служба соцсети, об этом говорят данные исследования ВЦИОМ.

Отмечается, что ВЦИОМ провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, какими социальными сервисами они пользуются, как часто и что предпочитают в них делать. Согласно полученным данным, больше всего времени российские интернет-пользователи проводят во «ВКонтакте», а большинство россиян заходят в соцсети или мессенджеры каждый день.⠀

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день, на втором и третьем местах — TikTok (125 минут) и Telegram (123 минуты). В целом те, кто регулярно пользуется социальными сетями и мессенджерами, в среднем проводят в них 272 минуты, или 4,5 часа в день. Особенно выделяется молодёжь от 18 до 24 лет — за обменом сообщениями, чтением ленты новостей, звонками и другими активностями представители этой возрастной группы проводят более восьми часов в день (493 минуты).⠀

Большинство (86%) россиян, пользующихся хотя бы одной соцсетью или мессенджером, проводят в них время практически каждый день. Наиболее активная аудитория — молодёжь от 18 до 24 лет (92%) и от 25 до 34 лет (94%). Причём сервисы общения и просмотра контента по регулярности значительно опережают просмотр телевизора (50%), пешие прогулки (48%), чтение (27%) и занятия спортом (15%).⠀

Несмотря на высокую популярность социальных сетей и мессенджеров, только половина (51%) опрошенных соглашаются зарегистрироваться в таких новых сервисах только в случае крайней необходимости — по работе и/или по рекомендации или настоянию близких. При этом 28% россиян предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей.⠀

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила несколько обновлений для работы с фотографиями и публикациями.