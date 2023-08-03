Социальная сеть «ВКонтакте» представила несколько обновлений для работы с фотографиями и публикациями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что обновился интерфейс для создания постов — с фокусом на быструю публикацию контента.

Кроме того, обновлён фоторедактор: больше фильтров, больше пропорций для обрезки кадра. Также обновлён дизайн фоторедактора, чтобы пользователям было удобнее выбирать необходимые инструменты.

Обновлён и раздел для фотографий и альбомов: закрепление фотографии, загрузка напрямую в фотопоток и возможность перемещения фотографии в архив.

Ранее сообщалось, что «VK Мессенджер» изучил отношение россиян к чат-ботам.

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