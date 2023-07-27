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«VK Мессенджер» изучил отношение россиян к чат-ботам

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«VK Мессенджер» изучил отношение россиян к чат-ботам. Об этом сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».
«VK Мессенджер» изучил отношение россиян к чат-ботам
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что почти две трети россиян считают, что прогрессивный бизнес должен предлагать своим клиентам этот инструмент в мессенджерах.

Почти три четверти (73%) россиян являются активными пользователями чат-ботов — это 81% тех, кто знаком с этим инструментом. Особенно часто с чат-ботами в мессенджерах взаимодействует молодёжь 14—18 лет (71%).

Ранее сообщалось, что VK Fest 2023 установил рекорд России по количеству выступающих артистов.

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