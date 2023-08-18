Вильфанд: купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 21 августа в Московском регионе станет последним днём купального сезона 2023 года.

«Понедельник — последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие. Потом уже температура воды понижается. Если сейчас она +20...+22 °С, то уже в середине следующей недели — +18 °С и ниже», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что температура воздуха будет уже около +18...+19 °С, а это уже будет некомфортно.

«Купальный сезон длился в этом году в Московском регионе долго, хоть и с перерывами. До 20 августа — это хороший показатель», — добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков 18 августа.