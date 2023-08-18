Узнать больше

Вильфанд: купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 21 августа в Московском регионе станет последним днём купального сезона 2023 года.
Вильфанд: купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Uwe Krejci

«Понедельник — последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие. Потом уже температура воды понижается. Если сейчас она +20...+22 °С, то уже в середине следующей недели — +18 °С и ниже», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что температура воздуха будет уже около +18...+19 °С, а это уже будет некомфортно.

«Купальный сезон длился в этом году в Московском регионе долго, хоть и с перерывами. До 20 августа — это хороший показатель», — добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков 18 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить