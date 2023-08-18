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Ураган «Хилари» усилился до четвёртой категории

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Ураган «Хилари» в Тихом океане усилился до четвёртой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра достигает 220 км/c.
Ураган «Хилари» усилился до четвёртой категории
  • AP
  • © NOAA

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

«Максимальная скорость ветра составляет 220 км/с», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас ураган находится в 600 км южнее побережья Мексики и направляется на северо-запад.

Ранее пресс-служба Приморского гидрометцентра сообщила, что ослабевший до тропического шторма тайфун «Лан» не угрожает наводнением восточной части Приморского края.

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