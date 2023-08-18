Ураган «Хилари» усилился до четвёртой категории
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
«Максимальная скорость ветра составляет 220 км/с», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас ураган находится в 600 км южнее побережья Мексики и направляется на северо-запад.
Ранее пресс-служба Приморского гидрометцентра сообщила, что ослабевший до тропического шторма тайфун «Лан» не угрожает наводнением восточной части Приморского края.