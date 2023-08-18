Кинолог Голубев назвал несколько причин странного поведения собак
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«Причин резкого изменения поведения и нехарактерных повадок может быть множество, начиная от проблем со здоровьем, заканчивая психологическими особенностями», — сообщил он в разговоре с РИАМО.
К примеру, резкая беспричинная агрессия животного может свидетельствовать о боли или страхе.
Некоторые владельцы пугаются, если видят, что их собака как будто бегает во сне. По словам кинолога, такое поведение характерно для определённого этапа сна и является абсолютно нормальным.
Собака также может начать вести себя странно, если хозяин уделяет ей мало времени: грызть предметы в квартире, проявлять чрезмерную активность. В этом случае Голубев посоветовал постараться уделять собаке хотя бы 2—3 часа в день.
Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.