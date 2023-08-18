Кинолог Голубев назвал несколько причин странного поведения собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что владелец собаки не всегда может правильно трактовать поведение питомца и, как следствие, неправильно реагировать на него.

«Причин резкого изменения поведения и нехарактерных повадок может быть множество, начиная от проблем со здоровьем, заканчивая психологическими особенностями», — сообщил он в разговоре с РИАМО.

К примеру, резкая беспричинная агрессия животного может свидетельствовать о боли или страхе.

Некоторые владельцы пугаются, если видят, что их собака как будто бегает во сне. По словам кинолога, такое поведение характерно для определённого этапа сна и является абсолютно нормальным.

Собака также может начать вести себя странно, если хозяин уделяет ей мало времени: грызть предметы в квартире, проявлять чрезмерную активность. В этом случае Голубев посоветовал постараться уделять собаке хотя бы 2—3 часа в день.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.