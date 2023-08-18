В Удмуртии состоится восьмая акция «Ночь кино» на 93 площадках

В Республике Удмуртия состоится восьмая ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино » на 93 площадках накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Отмечается, что акция также пройдёт в Национальной библиотеке Удмуртии.

В рамках мероприятия запланирован показ фильмов «Чебурашка», «Праведник» и «Вызов».

Кроме того, до 31 августа в библиотеке будет представлена книжная выставка «Стоп! Снято!»: к Дню российского кино.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь кино» также пройдёт в муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа.