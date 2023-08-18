В Удмуртии состоится восьмая акция «Ночь кино» на 93 площадках
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Отмечается, что акция также пройдёт в Национальной библиотеке Удмуртии.
В рамках мероприятия запланирован показ фильмов «Чебурашка», «Праведник» и «Вызов».
Кроме того, до 31 августа в библиотеке будет представлена книжная выставка «Стоп! Снято!»: к Дню российского кино.
Ранее сообщалось, что акция «Ночь кино» также пройдёт в муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа.