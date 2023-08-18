Узнать больше

В Удмуртии состоится восьмая акция «Ночь кино» на 93 площадках

Короткая ссылка
В Республике Удмуртия состоится восьмая ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино » на 93 площадках накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа.
В Удмуртии состоится восьмая акция «Ночь кино» на 93 площадках
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Отмечается, что акция также пройдёт в Национальной библиотеке Удмуртии.

В рамках мероприятия запланирован показ фильмов «Чебурашка», «Праведник» и «Вызов».

Кроме того, до 31 августа в библиотеке будет представлена книжная выставка «Стоп! Снято!»: к Дню российского кино.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь кино» также пройдёт в муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить