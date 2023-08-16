Ямал примет участие в акции «Ночь кино»

Акция «Ночь кино» пройдёт в муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.

«Самые значимые, самые кассовые отечественные картины 2023 года покажут с 26 по 27 августа в ямальских городах и посёлках. 34 площадки. 12 муниципалитетов. Три лучших фильма», — отмечается в сообщении.

Программа включает такие фильмы, как «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

Ранее портал RIA56 сообщал, что фестиваль уличного кино пройдёт в рамках празднования 280-летия Оренбурга.