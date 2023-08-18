По данным на утро 18 августа, в ЯНАО действуют два природных пожара общей площадью 11,6 га.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Отмечается, что в течение суток пожарным удалось ликвидировать пожар площадью 3,5 га, а также локализовать пожар в Красноселькупском районе на площади 0,8 га.

Ранее федеральная Авиалесоохрана сообщала, что за сутки в 23 субъектах России удалось ликвидировать 56 природных пожаров на площади почти 11 тыс. га. Уточняется, что 74,5% лесных пожаров были потушены менее чем в течение суток с момента обнаружения.