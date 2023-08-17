Агроном Викулов назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая
- РИА Новости
«Естественно, это лишь при достаточном увлажнении, когда за огородом регулярно ухаживают. В противном случае урожай пересохнет или будет мельчать», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».
По его словам, тепло и солнце очень любят огурцы, а также перец, баклажан, томаты, тыквы и кабачки.
«Особое внимание в такую погоду следует уделить таким растениям, как картофель и капуста, потому что для них это неблагоприятная погода. При высоких температурах, даже при достаточном увлажнении, корнеплоды перестают увеличиваться», — отметил Викулов.
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