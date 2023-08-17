Биолог Трофимова рекомендовала не отмахиваться от осы руками

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова рассказала, что не стоит отмахиваться от осы руками.

«Лучше замереть и постараться не шевелиться или резко сорваться с места и убежать. Не следует в местах активности ос ходить босиком, чтобы случайно не наступить на них. Старайтесь не носить одежду ярких цветов, особенно жёлтых тонов, — они наиболее привлекательны для ос. Не оставляйте еду и напитки открытыми, особенно на пляже и в лесу», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила Трофимова, отпугнуть ос может дым от костра или ультразвуковой отпугиватель.

Ранее терапевт клиники DocMed Римма Попова рассказала, как действовать при укусе пчелы или осы.