На ежегодном фестивале «Рокштадт» выступят «Орден Славы» и «Маша и медведи»
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Кроме того, по данным spbdnevnik.ru, на фестивале выступят музыкальный коллектив TAPENIGHT, рок-группы The Legendary Flower Punk, Wildways и другие.
Мероприятие по традиции состоится 2 сентября в музейно-историческом парке «Остров фортов». Помимо концертной программы посетителей ждут беседы и автограф-сессия с артистами и прочая занимательная деятельность.
Ранее Игорь Бутман раскрыл подробности предстоящего фестиваля «Джазовые сезоны».