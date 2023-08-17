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На ежегодном фестивале «Рокштадт» выступят «Орден Славы» и «Маша и медведи»

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В Кронштадте пройдёт ежегодный фестиваль «Рокштадт», хедлайнерами которого станут Вячеслав Бутусов, группы «Мураками» и «Маша и медведи».
На ежегодном фестивале «Рокштадт» выступят «Орден Славы» и «Маша и медведи»
  • Gettyimages.ru

Кроме того, по данным spbdnevnik.ru, на фестивале выступят музыкальный коллектив TAPENIGHT, рок-группы The Legendary Flower Punk, Wildways и другие.

Мероприятие по традиции состоится 2 сентября в музейно-историческом парке «Остров фортов». Помимо концертной программы посетителей ждут беседы и автограф-сессия с артистами и прочая занимательная деятельность.

Ранее Игорь Бутман раскрыл подробности предстоящего фестиваля «Джазовые сезоны».

 

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