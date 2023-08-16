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Игорь Бутман рассказал о фестивале «Джазовые сезоны»

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Художественный руководитель «Джазовых сезонов» Игорь Бутман рассказал подробности о предстоящем фестивале.
Игорь Бутман рассказал о фестивале «Джазовые сезоны»
  • РИА Новости

«В этом году у нас очень интересный состав: все, кто выступит на предстоящих «Джазовых сезонах», — оригинальные личности, блестящие музыканты. Например, Billy's Band, наши коллеги из Петербурга. Или Дмитрий Носков — когда его слушаешь с закрытыми глазами, видишь перед собой Фрэнка Синатру», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Дмитрий Маликов представит джазовые композиции и, возможно, исполнит несколько своих песен.

«В этом году у нас будут работать две площадки, на которых мы представим как очень известных музыкантов, так и молодых. Количество гостей увеличивается, у них возникают различные пожелания относительно того, кого они хотели бы услышать, поэтому мы решили сделать дополнительную сцену», — отметил Бутман.

Он добавил, что это будет международный праздник.

Ранее сообщалось, что международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в подмосковном Музее-заповеднике «Горки Ленинские» 19—20 августа.

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