Игорь Бутман рассказал о фестивале «Джазовые сезоны»

Художественный руководитель «Джазовых сезонов» Игорь Бутман рассказал подробности о предстоящем фестивале.

«В этом году у нас очень интересный состав: все, кто выступит на предстоящих «Джазовых сезонах», — оригинальные личности, блестящие музыканты. Например, Billy's Band, наши коллеги из Петербурга. Или Дмитрий Носков — когда его слушаешь с закрытыми глазами, видишь перед собой Фрэнка Синатру», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Дмитрий Маликов представит джазовые композиции и, возможно, исполнит несколько своих песен.

«В этом году у нас будут работать две площадки, на которых мы представим как очень известных музыкантов, так и молодых. Количество гостей увеличивается, у них возникают различные пожелания относительно того, кого они хотели бы услышать, поэтому мы решили сделать дополнительную сцену», — отметил Бутман.

Он добавил, что это будет международный праздник.

Ранее сообщалось, что международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в подмосковном Музее-заповеднике «Горки Ленинские» 19—20 августа.