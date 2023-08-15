Фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в Подмосковье 19—20 августа

Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» 19—20 августа.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Среди участников — Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, группа Евгения Маргулиса.

«Много внимания уделяется музыкальным мастер-классам и лекциям: их проводят профессиональные музыканты, и они будут полезны и тем, кто уже связал свою жизнь с музыкой, и тем, кто только открывает для себя мир джаза», — заявил директор фестиваля Роман Христюк.

Ранее сообщалось, что второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» посетили почти 5 тыс. человек на выходных.