Подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» посетили почти 5 тысяч человек

Второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» посетили почти 5 тыс. человек на выходных.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Подмосковья.

В ведомстве отметили, что на концерт в Орехово-Зуево пришли около 1 тыс. человек, в Электросталь — 2,5 тыс. человек, а в Богородский округ — 1,5 тыс. человек.

В конкурсе приняли участие 367 человек. Финал состоится в Балашихе в Пестовском парке.

Ранее сообщалось, что в Самаре на базе государственного института культуры в воскресенье, 20 августа, открывается IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей».