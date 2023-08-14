Узнать больше

Подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» посетили почти 5 тысяч человек

Короткая ссылка
Второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» посетили почти 5 тыс. человек на выходных.
Подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» посетили почти 5 тысяч человек

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Подмосковья.

В ведомстве отметили, что на концерт в Орехово-Зуево пришли около 1 тыс. человек, в Электросталь — 2,5 тыс. человек, а в Богородский округ — 1,5 тыс. человек.

В конкурсе приняли участие 367 человек. Финал состоится в Балашихе в Пестовском парке.

Ранее сообщалось, что в Самаре на базе государственного института культуры в воскресенье, 20 августа, открывается IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить