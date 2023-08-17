В Туле состоится выставка «Лев и Жюль. Толстой и Верн в комиксах»

В культурно-выставочном комплексе Тулы «Л. Н. Т.» с 25 августа по 25 сентября пройдёт выставка «Лев и Жюль. Толстой и Верн в комиксах».

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу музея «Ясная Поляна».

На выставке будут представлены иллюстрации к повести «Холстомер» и рассказу «После бала», а также копии рисунков Толстого к роману Верна «Вокруг света за 80 дней».

Кроме того, на выставке представят комиксы французских художников, посвящённые произведениям обоих классиков.

Ранее сообщалось, что в Большом Болдине (Нижегородская область) музей-заповедник А.С. Пушкина закрыл для посещения усадебный парк до 30 сентября в связи с подготовкой к юбилею поэта.