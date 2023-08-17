Метеоролог Ганьшин: сентябрь в ЦФО будет теплее, чем год назад

Александр Ганьшин, кандидат физико-математических наук, рассказал в беседе с RT, что осень 2023 года на территории Центрального федерального округа (ЦФО) будет чуть теплее климатической нормы (на 0,4—0,9 °C в зависимости от месяца и на 0,7 °C в среднем за сезон).

По его словам, такая аномалия будет характерна для всех регионов, входящих в округ.

«Сильные отличия будут заметны в сравнении с началом осени прошлого года. Сентябрь в среднем по ЦФО будет на целых 2,8 °C теплее, чем в 2022 году — наибольшие аномалии ожидаются в западной части округа», — подчеркнул руководитель «Яндекс Погоды».

В октябре прогнозируется средняя температура на 0,7 °C меньше, а в ноябре — на 0,7 °C больше, чем годом ранее, рассказал эксперт.

«В итоге жителей ЦФО ждёт значительно более тёплое начало осени, но довольно схожие середина и конец, если сравнивать с прошлым годом. Количество осадков осенью 2023 года будет в пределах климатической нормы: как в целом за сезон, так и для каждого месяца. Относительно осени прошлого года ожидается на 23% меньше осадков в среднем по ЦФО. В сентябре осадков будет на 40% меньше, чем годом ранее, а в октябре — на 19%», — заявил Ганьшин.

В ноябре, как пояснил специалист, количество осадков будет примерно таким же, как в 2022 году.

«Сильнее всего уменьшение количества осадков относительно прошлого года почувствуют южные регионы округа — Воронежская и Белгородская области», — заключил собеседник RT.

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