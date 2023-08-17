Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в ряде российских регионов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на северо-востоке европейской территории России в предстоящие выходные ожидается резкое похолодание.

Сильная жара уйдёт из таких городов, как Ухта, Усинск, Нарьян-Мар, Воркута, Сыктывкар, Архангельск, и к началу следующей недели там установится более привычная для этих регионов прохладная погода в районе +12…+15 °С, сообщил синоптик в беседе с URA.RU.

«В Нарьян-Маре в выходные — до +8…+13 °С с хорошим дождём. Печора и Ухта — в воскресенье +11…+13 °С. Сыктывкар — в субботу и воскресенье +13…+18 °С, в понедельник +9…+14 °С с дождём», — уточнил Шувалов.

По его словам, на следующей неделе резкое понижение температуры ожидается в Пермском крае, Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 17 и 18 августа ожидается жара до +37 °С.