Специалист Кириченко: индивидуальный план питания можно составить с помощью ИИ

Приглашённый эксперт GeekBrains программы «Нейрохищник» Дарья Кириченко рассказала о возможностях нейросетей при составлении индивидуального плана питания.

«Вы можете прописать, что у вас в холодильнике есть тот или иной набор продуктов: например, лосось, батат, зелёный горошек, гречка. ИИ соберёт необходимую информацию и придумает оригинальное блюдо из перечисленных ингредиентов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, ИИ может не только предложить рецепт, но и составить индивидуальную программу питания. Для этого нужно знать свои базовые параметры и цель.

По словам Кириченко, нейросеть может рассчитать калорийность и меню.

«При планировании меню она учитывает основы нутрициологии: большое количество овощей, зелени, фрукты, мясо, рыба и крупы. Поэтому ИИ экономит много времени, но, чтобы исключить погрешности, желательно, чтобы результаты перепроверял профессионал», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.