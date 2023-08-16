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В Иране суд приговорил к тюрьме режиссёра за показ фильма на фестивале в Каннах

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Суд в Иране приговорил режиссёра Саида Рустаи к шести месяцам тюремного заключения за показ картины «Братья Лейлы» на Каннском кинофестивале в 2022 году.
В Иране суд приговорил к тюрьме режиссёра за показ фильма на фестивале в Каннах
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ, иранского постановщика обвинили в участии в кинофестивале без разрешения властей и поддержке оппозиционной пропаганды против исламского государства.

Вместе с Рустаи к лишению свободы приговорён продюсер ленты Джавад Норузбеги.

Согласно решению судьи, в тюрьме оба кинематографиста будут находиться всего около девяти дней, остальную часть срока «приостановят» на пять лет. В течение этого времени им запрещено заниматься профессиональной деятельностью и общаться с другими членами киноиндустрии.

Приговор может быть обжалован.

«Братья Лейлы» — драматическая история о семье из Тегерана, которая борется с финансовыми трудностями и с трудом сводит концы с концами. Показ ленты был запрещён в Иране после выхода на большие экраны. На Каннском кинофестивале в 2022-м фильм получил приз Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ).

Ранее стало известно, что «Кинопоиск» оштрафовали из-за фильмов с ЛГБТ-сценами. 

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