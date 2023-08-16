Во Владивостоке состоится выставка русских авангардных художников
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Выставка подготовлена совместно с Третьяковской галереей и Дальневосточным художественным музеем.
По словам куратора Ирины Кочергиной, которой принадлежит идея проекта, цель выставки — определить архетип каждого из русских авангардных художников в зависимости от использования ими цветов.
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