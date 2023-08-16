Во Владивостоке состоится выставка русских авангардных художников

Во Владивостоке в Приморской картинной галерее с 17 августа по 22 октября пройдёт выставка «Энергия цвета. Архетипы авангарда».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Выставка подготовлена совместно с Третьяковской галереей и Дальневосточным художественным музеем.

По словам куратора Ирины Кочергиной, которой принадлежит идея проекта, цель выставки — определить архетип каждого из русских авангардных художников в зависимости от использования ими цветов.

Ранее в крупных музеях Москвы рассказали RT о самых популярных экспонатах. Это, в частности, картины Виктора Васнецова, Александра Иванова, личные предметы императрицы Екатерины II, проекты современных художников и скелет дейнониха.