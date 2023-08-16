В Турции установлен новый температурный рекорд

Турецкие власти заявили, что в стране зафиксирован новый температурный рекорд, термометры показали +49,5 °С.

Об этом рассказал глава Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Мехмет Озхасеки.

В соцсети Х он сообщил, что в провинции Эскишехир западнее Анкары во вторник, 15 августа, была зафиксирована самая высокая температура.

«15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 °С в Сарыджакае провинции Эскишехир», — написал министр.

14 августа сообщалось, что температура воздуха поднялась до +47 °С в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.