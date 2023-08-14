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Hürriyet: в турецком Диярбакыре температура воздуха поднялась до +47 °С

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Температура воздуха поднялась до +47 °С в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.
Hürriyet: в турецком Диярбакыре температура воздуха поднялась до +47 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Raul Romario

Об этом пишет газета Hürriyet.

Отмечается, что местные жители предпочитают не выходить на улицу из-за жары.

«Когда столбики термометров поднимаются до +47 °С, страдают и рестораны из-за отсутствия клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

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