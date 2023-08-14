Hürriyet: в турецком Диярбакыре температура воздуха поднялась до +47 °С

Температура воздуха поднялась до +47 °С в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.

Об этом пишет газета Hürriyet.

Отмечается, что местные жители предпочитают не выходить на улицу из-за жары.

«Когда столбики термометров поднимаются до +47 °С, страдают и рестораны из-за отсутствия клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.