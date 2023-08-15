В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

В Екатеринбурге отменён особый противопожарный режим из-за нормализации ситуации с пожарами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском портале.

Об этом сообщает URA.RU.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что особый противопожарный режим продолжает действовать по региону, то есть «использование открытого огня для граждан по-прежнему предусматривает административную ответственность».

Также стало известно, что в Калининградской области до 20 августа среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7—9 градусов. Максимальные температуры будут достигать +30...+34 °С, передаёт «Янтарный край».

Как напомнили в региональном Минздраве, жара может быть особенно вредна для детей, а также для людей, страдающих гипертонией, атеросклерозом, эндокринными заболеваниями.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что ряду регионов придётся пережить ещё один пик жары до +30 °С 17 и 18 августа.