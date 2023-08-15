Узнать больше

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

Короткая ссылка
В Екатеринбурге отменён особый противопожарный режим из-за нормализации ситуации с пожарами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском портале.
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что особый противопожарный режим продолжает действовать по региону, то есть «использование открытого огня для граждан по-прежнему предусматривает административную ответственность».

Также стало известно, что в Калининградской области до 20 августа среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7—9 градусов. Максимальные температуры будут достигать +30...+34 °С, передаёт «Янтарный край».

Как напомнили в региональном Минздраве, жара может быть особенно вредна для детей, а также для людей, страдающих гипертонией, атеросклерозом, эндокринными заболеваниями.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что ряду регионов придётся пережить ещё один пик жары до +30 °С 17 и 18 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить