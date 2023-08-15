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Синоптик Паршина предупредила о 30-градусной жаре в ряде регионов на этой неделе

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что ряду регионов придётся пережить ещё один пик жары до +30 °С 17 и 18 августа.
Синоптик Паршина предупредила о 30-градусной жаре в ряде регионов на этой неделе
  • РИА Новости

«В центральных областях России будет ещё один пик жары до +25…+30 °С. Придётся он на конец рабочей недели», — сообщила она в беседе с URA.RU.

По её словам, это касается московского региона, а также Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Тверской, Ярославской областей. А в Нижнем Поволжье местами ожидается до +38…+39 °С.

Также Паршина отметила, что в ряде регионов прогнозируются ливни: Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Сахалин и Курильские острова, а также Архангельская область, Хакасия и др.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

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