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В Москве выпустили коллекционные брелоки «Тройка» с изображением краснокнижных китов

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В Москве появились коллекционные брелоки «Тройка», на которых изображены краснокнижные киты.
В Москве выпустили коллекционные брелоки «Тройка» с изображением краснокнижных китов

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Московский транспорт продолжает совместно с Минприроды поддерживать проекты, которые привлекают внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды», — заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, уже выпущены карты «Тройка» с подобным дизайном.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили более 260 тематических поездов за десять лет.

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