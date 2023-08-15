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В первом полугодии пользователи «Яндекс.Музыки» слушали группу «Кино» на 61% чаще

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В сервисе «Яндекс.Музыка» в связи с 33-летием со дня смерти Виктора Цоя проанализировали статистику прослушиваний песен группы «Кино». В первой половине 2023 года пользователи слушали песни легендарной группы на 61% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.
В первом полугодии пользователи «Яндекс.Музыки» слушали группу «Кино» на 61% чаще
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

При этом 47% прослушиваний пришлось на персональные рекомендации от «Яндекс.Музыки».

В сервисе добавили, что группе «Кино» принадлежит восемь студийных альбомов, которые содержат порядка 100 песен. Наиболее прослушиваемыми треками стали «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен», а также «Кончится лето».

По данным «Яндекс.Музыки», группу слушают в основном люди до 35 лет.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ 20 августа состоится музыкальный фестиваль SandlerFest 2023, посвящённый 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина.

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