В Оренбургской области количество территорий с высокой пожароопасностью увеличилось до 15.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный МЧС.

Прогнозируется 15 августа пятый класс пожарной опасности в Оренбурге, Бузулуке и Орске, четвёртый — в Акбулакском, Илекском, Новосергиевском и других районах.



Кроме того, по данным на утро 15 августа, в ЯНАО действует восемь лесных пожаров, как передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии региона.

На данный момент локализованы два пожара на площади 86,3 гектаров в Надымском и Пуровском районах.

Ранее сообщалось, что в семи городах Челябинской области с 14 по 16 августа объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий.