В Москве прошёл модный показ участников «Московского долголетия»

Участники «Московского долголетия» в рамках проекта «Мастерская дизайнеров» представили свои коллекции одежды на Урбанфоруме в Гостином Дворе.

«У моды нет возраста, если у человека есть огонь и желание творить, креативить. Я всегда за то, чтобы было развитие, чтобы мы могли давать возможность открываться тем, кто в себя не верит. Потому что очень много талантливых людей боится сделать первый шаг», — рассказал корреспонденту RT российский кутюрье Игорь Гуляев.

Он уверен, что проект «Мастерская дизайнеров» необходимо развивать и в других регионах страны: «В каждом городе есть женщины и мужчины, которые хотели бы в свои 50—60 и 70 лет ещё что-то успеть сделать».

На показе зрители ознакомились с 50 образами, созданными участниками вместе с известными российскими дизайнерами. В модном дефиле были представлены актуальные и трендовые образы из коллекций «Улица Москва», «Московские окна», «Метропортация», «Огни Москвы» и «Московский триумф». В роли моделей выступили воспитанницы школы «Королевская осанка».

«Мы наконец-то вышли на новый уровень. Мы стали делиться не только идеями, мы стали устраивать спарринг, постоянно накидывали какие-то новые темы: здесь и духи «Красная Москва», и станции метро, и фильм «Я шагаю по Москве». Оказалось, что мы можем дать очень много вдохновения в формате лаборатории», — отметил один из наставников, российский дизайнер и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев.

Говоря о выборе названия для своей коллекции — «Улица Москва», — Алексеев отметил, что «есть Москва общая, парадная, туристическая, а есть личная».

«Мне хотелось, чтобы каждый привнёс частичку улицы Москвы, на которой он живёт. У кого-то там растут цветы, у кого-то находится памятник, брусчатка, великолепная сирень… Это придало некий личный элемент нашей коллекции», — сказал он.

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