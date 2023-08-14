Биолог Голубитченко посоветовал в случае укуса чёрной вдовы срочно вызвать врача

Биолог-эколог Вениамин Голубитченко рассказал об особенностях укусов паукообразных из рода чёрных вдов, а также о мерах предосторожности.

Укус любых паукообразных в область большого скопления лимфоузлов, например в область шеи, несёт опасность, и она тем выше, чем ближе укус к жизненно важным органам, объяснил специалист в беседе с rostovgazeta.ru.

В случае укуса насекомого Голубитченко посоветовал незамедлительно вызвать скорую помощь для введения противокаракуртовой сыворотки для снятия признаков удушья.

«Главное — профилактика. Если вы знаете, что в вашем районе встречались такие пауки, то просто будьте внимательнее: не допускайте попадания пауков в свою одежду и постель», — рекомендовал биолог.

Ранее старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов рассказал, что паук каракурт, яд которого может быть потенциально опасен, особенно для маленьких детей, кусает только в случае защиты.