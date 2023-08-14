Синоптик Шувалов: тайфун LAN принесёт сильные дожди в Приморье 16—17 августа

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что тайфун LAN принесёт в Приморский край дожди, местами сильные. Пик его активности придётся на 16 и 17 августа.

Во вторник, 15 августа, тайфун LAN выйдет в Японское море, а затем на восточное и северо-восточное побережье Приморья, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

По его словам, очень сильных дождей пока не прогнозируется.

«Однако дожди, и местами сильные, этот тайфун принесёт и добавит их к тому потоку, который устроил «Ханун» (предыдущий тайфун. — RT). Пик этих дождей придётся на 16—17 августа», — уточнил Шувалов.

При этом опасность «Хануна», обрушившегося ранее на регион, уже миновала, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве 14 и 15 августа.