Синоптик Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве 14—15 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие дни в столице установится облачная погода с кратковременными дождями и прояснениями.

«Температура воздуха — +22…+24 °С, по области — +20…+25 °С. Ветер западный, 4—9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил Леус в беседе с телеканалом «360».

Кратковременные дожди ожидаются в столице 14 и 15 августа. Во вторник воздух в городе прогреется до +24…+26 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, 17 августа, — до +32 °С.