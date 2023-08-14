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Синоптик Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве 14—15 августа

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие дни в столице установится облачная погода с кратковременными дождями и прояснениями.
Синоптик Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве 14—15 августа
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Температура воздуха — +22…+24 °С, по области — +20…+25 °С. Ветер западный, 4—9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил Леус в беседе с телеканалом «360».

Кратковременные дожди ожидаются в столице 14 и 15 августа. Во вторник воздух в городе прогреется до +24…+26 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, 17 августа, — до +32 °С.

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