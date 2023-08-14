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На Камчатке рыбаки спасли найденных на берегу четырёх белух с детёнышем

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На северо-западе Камчатки, в районе устья реки Тигиль, местные рыбаки обнаружили белух — четырёх взрослых особей и детёныша — и помогли им вернуться обратно в море.
На Камчатке рыбаки спасли найденных на берегу четырёх белух с детёнышем
  • © Новости Камчатки - Кам 24 / youtube.com

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Видео с лежащими на берегу белыми китами распространилось в социальных сетях, посвящённых Камчатке.

Местные рыбаки в течение нескольких часов поливали китов водой, чтобы у них не было обезвоживания, и подкармливали рыбой. После наступления прилива животные ушли в море.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области специалисты спасли медведицу, которая запуталась в рыболовных сетях браконьеров и провела на одном месте трое суток.

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