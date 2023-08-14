На Камчатке рыбаки спасли найденных на берегу четырёх белух с детёнышем
- © Новости Камчатки - Кам 24 / youtube.com
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Видео с лежащими на берегу белыми китами распространилось в социальных сетях, посвящённых Камчатке.
Местные рыбаки в течение нескольких часов поливали китов водой, чтобы у них не было обезвоживания, и подкармливали рыбой. После наступления прилива животные ушли в море.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области специалисты спасли медведицу, которая запуталась в рыболовных сетях браконьеров и провела на одном месте трое суток.