В Ульяновской области ожидается высокая пожароопасность с 13 августа

В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, заявили в региональном ГУ МЧС России.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По прогнозу, с 13 по 16 августа в лесах сохранится пожароопасность четвёртого класса. Жителей просят соблюдать меры предосторожности.

Также стало известно, что на юге Тюменской области в ночь на воскресенье возможны заморозки до 0...-2 °С, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». В утренние часы ожидается туман.

В среднем по югу региона температура воздуха составит +3...+8 °С ночью, +16...+21 °С днём.

Ранее сообщалось, что в Приморье МЧС ликвидирует последствия тайфуна «Ханун».