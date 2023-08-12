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В Ульяновской области ожидается высокая пожароопасность с 13 августа

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В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, заявили в региональном ГУ МЧС России.
В Ульяновской области ожидается высокая пожароопасность с 13 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

По прогнозу, с 13 по 16 августа в лесах сохранится пожароопасность четвёртого класса. Жителей просят соблюдать меры предосторожности.

Также стало известно, что на юге Тюменской области в ночь на воскресенье возможны заморозки до 0...-2 °С, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». В утренние часы ожидается туман.

В среднем по югу региона температура воздуха составит +3...+8 °С ночью, +16...+21 °С днём.

Ранее сообщалось, что в Приморье МЧС ликвидирует последствия тайфуна «Ханун».

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