В столице начался новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак»

В столице стартовал новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак». Его участниками стали более 500 кафе и ресторанов, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Впервые «Московский завтрак» прошёл в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае — июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября», — отметила Сергунина.

Найти ближайшее кафе или ресторан с «Московским завтраком» можно с помощью интерактивной карты сервиса Russpass.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья в Истре посетили фермеры из 49 регионов.