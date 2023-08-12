В столице начался новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак»
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Впервые «Московский завтрак» прошёл в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае — июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября», — отметила Сергунина.
Найти ближайшее кафе или ресторан с «Московским завтраком» можно с помощью интерактивной карты сервиса Russpass.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья в Истре посетили фермеры из 49 регионов.