Кинолог Голубев рассказал, как успокоить собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о способах успокоить собаку. По его словам, важно дать понять животному, что ситуация под контролем владельца, и решения принимает он.

В беседе с «Радио 1» эксперт пояснил, что если собака рвётся вперёд на поводке, то можно остановиться и не двигаться с места, пока питомец не успокоится.

Также рекомендуется использовать спокойные и настойчивые команды и не забывать хвалить собаку за выполненные команды.

«Не выходите на улицу, пока собака не выполнит команду «сидеть» хотя бы несколько секунд. Выпускайте собаку за дверь только по разрешающей команде. Когда собака научится спокойно ждать разрешения выйти на прогулку, можно начинать собираться гулять, уже пропуская фиксирующую команду», — добавил Голубев.

Ранее ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева рассказала, как правильно кормить кошку.