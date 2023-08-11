Узнать больше

Егор Кончаловский рассказал о формировании культурного кода участникам форума «Территория смыслов»

Короткая ссылка
Режиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал участникам всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» о формировании культурного кода.
Егор Кончаловский рассказал о формировании культурного кода участникам форума «Территория смыслов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Важно найти ответы на три ключевых вопроса: Кто мы? Зачем мы? И куда мы идём? Сегодня мы ещё находимся в парадигме западоцентричного мышления и образа жизни. Важно освободиться от него, и на это нужно время», — сказал Кончаловский.

Как отметил режиссёр, блокбастеры создаются по определённым правилам маркетинговой машиной, а фильм, который получился, — это кино, сделанное с любовью.

Ранее сообщалось, что 20 проектов из Татарстана удостоились грантов «Движения первых» в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить