Егор Кончаловский рассказал о формировании культурного кода участникам форума «Территория смыслов»

Режиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал участникам всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» о формировании культурного кода.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Важно найти ответы на три ключевых вопроса: Кто мы? Зачем мы? И куда мы идём? Сегодня мы ещё находимся в парадигме западоцентричного мышления и образа жизни. Важно освободиться от него, и на это нужно время», — сказал Кончаловский.

Как отметил режиссёр, блокбастеры создаются по определённым правилам маркетинговой машиной, а фильм, который получился, — это кино, сделанное с любовью.

Ранее сообщалось, что 20 проектов из Татарстана удостоились грантов «Движения первых» в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.