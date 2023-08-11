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В Петербурге признали памятником доходный дом начала ХХ века

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Доходный дом Никонова в Санкт-Петербурге добавлен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
В Петербурге признали памятником доходный дом начала ХХ века
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание построено в 1900 году в стиле поздней эклектики.

«Кирпичная кладка выложена из полихромного кирпича разноцветными узорами — в живописном ковровом сочетании красного, жёлтого и серого цветов. Фасад по Большой Пушкарской выложен из полихромного кирпича красного и жёлтого цветов, с вертикальным выделением центральной и боковых частей. Дворовые фасады гладко оштукатурены», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году начнётся реставрация здания Института филологии КФУ имени Вернадского. Постройка XIX века является объектом культурного наследия.

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