В Петербурге признали памятником доходный дом начала ХХ века
- © kgiop.gov.spb.ru
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Здание построено в 1900 году в стиле поздней эклектики.
«Кирпичная кладка выложена из полихромного кирпича разноцветными узорами — в живописном ковровом сочетании красного, жёлтого и серого цветов. Фасад по Большой Пушкарской выложен из полихромного кирпича красного и жёлтого цветов, с вертикальным выделением центральной и боковых частей. Дворовые фасады гладко оштукатурены», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году начнётся реставрация здания Института филологии КФУ имени Вернадского. Постройка XIX века является объектом культурного наследия.