В Удмуртии объявили высокую пожароопасность лесов до 14 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
«12 августа 2023 года местами по Удмуртской Республике, 13 и 14 августа 2023 года в большинстве районов ожидается высокая пожароопасность лесов», — рассказали синоптики.
Тем временем в Татарстане в ближайшие десять дней температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
Для региона нормальной среднесуточной температурой в данный период является +18,1 °С, для Казани — +18,6 °С.
Ранее сообщалось, что в ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности до 14 августа.