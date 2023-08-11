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В Удмуртии объявили высокую пожароопасность лесов до 14 августа

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В Удмуртии на фоне жаркой и сухой погоды объявили четвёртый класс пожароопасности лесов.
В Удмуртии объявили высокую пожароопасность лесов до 14 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«12 августа 2023 года местами по Удмуртской Республике, 13 и 14 августа 2023 года в большинстве районов ожидается высокая пожароопасность лесов», — рассказали синоптики.

Тем временем в Татарстане в ближайшие десять дней температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Для региона нормальной среднесуточной температурой в данный период является +18,1 °С, для Казани — +18,6 °С.

Ранее сообщалось, что в ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности до 14 августа.

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