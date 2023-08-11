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В ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности до 14 августа

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В ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности с 8 по 14 августа.
В ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности до 14 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В ведомстве отметили, что в регионе ожидается пятый класс пожарной опасности.

Также МЧС предупредило, что 11 августа может возникнуть от 10 до 15 очагов лесных пожаров.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 15 м/с, передаёт newizv.ru.

Также в Москве 11 августа температура воздуха сохранится в пределах +27...+29 °C, в Московской области — +25...+30 °C, ожидается гроза.

12 августа в Москве температура составит +23...+25 °C, в Подмосковье — +21...+26 °C.

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