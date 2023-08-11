Юрист Виноградов рассказал о практике раздела домашних питомцев при разводе
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«Если кошка или собака была куплена в браке, то претендовать на неё могут оба супруга, если питомец был подарком жене, то и принадлежит он ей лично», — пояснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, в случае судебного разбирательства о благополучии животного обычно речи не идёт в принципе.
«Этот законодательный пробел требует дополнительного обсуждения», — резюмировал Виноградов.
Ранее юрист по семейным и наследственным спорам Виолетта Кораблина рассказала, что бывший муж может жить в квартире после развода по решению суда.