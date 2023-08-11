Юрист Виноградов рассказал о практике раздела домашних питомцев при разводе

Юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что в случае развода супругов в вопросе раздела домашних питомцев применяются те же правила, что и при разделе совместного имущества. Об этом сказано в статье 137 Гражданского кодекса России.

«Если кошка или собака была куплена в браке, то претендовать на неё могут оба супруга, если питомец был подарком жене, то и принадлежит он ей лично», — пояснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, в случае судебного разбирательства о благополучии животного обычно речи не идёт в принципе.

«Этот законодательный пробел требует дополнительного обсуждения», — резюмировал Виноградов.

Ранее юрист по семейным и наследственным спорам Виолетта Кораблина рассказала, что бывший муж может жить в квартире после развода по решению суда.